Milli para karateci Nesrin Cavadzade 26. Dünya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 26. Dünya Karate Şampiyonası'nda para karateci Nesrin Cavadzade, kadınlar kata kategorisinde Mısırlı rakibi Amal Soliman'a yenilerek bronz madalya kazandı.
Milli para karateci Nesrin Cavadzade, 26. Dünya Karate Şampiyonası'nda üçüncü oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 4. günündeki müsabakalar tamamlandı.
Para karateci Nesrin Cavadzade de kadınlar kata kategorisinde Mısırlı rakibi Amal Soliman'a yenerek organizasyonda bronz madalya elde etti.
Para karatede takım kategorilerindeki madalya müsabakaları ise 29 Ekim Pazar günü yapılacak.
Kaynak: AA / Spor