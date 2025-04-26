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Milli Para Atletler Dünya Grand Prix'sinde 6 Madalya Kazandı

Milli Para Atletler Dünya Grand Prix'sinde 6 Madalya Kazandı
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Türkiye, Fas'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin 3. ayağında toplamda 6 madalya elde etti. Milli atletler 4 altın ve 2 gümüş madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Milli para atletler, Fas'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin 3 ayağında 6 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Marakeş kentindeki organizasyonda milli atletler, 4 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Hamide Doğangün T53 400 ile T53 100 metrede, Muhammed Khalvandi F47 cirit atmada ve Abdullah Ilgaz, T47 yüksek atlamada altın madalya aldı.

Zübeyde Süpürgeci, T54 40O ile T54 100 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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