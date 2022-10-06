Milli olimpiyat sporcuları, iklim krizi için bir araya geldi

Kayakla atlama, okçuluk ve cirit atma dallarında yarışan milli sporcular, Türkiye'nin güçlü iklim hedefi için herkesi İklimpiyat Oyunları'na katılmaya çağırıyor.

Türkiye'nin yeni iklim hedefi üzerinde farkındalık oluşturmayı amaçlayan İklimpiyat Oyunları mobil oyunu olimpik sporcuların desteğiyle başlatıldı. Ücretsiz olarak indirilebilen İklimpiyat Oyunları'nı oynayanlar, kayakla atlama, okçuluk, uzun atlama, cirit ve kürek sporlarında becerilerini deneyerek Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını azaltması için güçlü bir iklim hedefine ulaşmaya çalışıyor.

İklimpiyat Oyunları'nı ilk olarak, Türkiye adına olimpiyatlarda yarışan milli sporcular deneyimledi. 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden ve kayakla atlama Türkiye rekorunun sahibi Fatih Arda İpçioğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dünya dördüncüsü olan ve Türkiye cirit atma rekorunun sahibi Eda Tuğsuz ve 2017 Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda takım olarak 2 dünya rekoru kırarak şampiyonluğa ulaşan ve Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğunu elde eden Yiğit Caner Aydın, İklimpiyat Oyunları'nı oynayarak Türkiye'nin güçlü bir iklim hedefi olması gerektiğine dikkat çekti.

İklimpiyat Oyunları, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını yüzde 35 emisyon azaltım hedefi ile güçlendirmeyi amaçlıyor. İklimpiyat oyunlarında elde edilecek 35 veya üzeri bir puan, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Türkiye'nin 2030 yılına kadar gerçekleştirmesi gereken emisyon azaltım yüzdesine denk geliyor.

Avrupa İklim Eylem Ağı Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, "İklim krizi giderek daha vahim bir hal alıyor ve bu krizi durdurmak için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Her birimiz bunun ne anlama geldiğinin ve ortak bir çabayla bu konuda neler yapılabileceğimizin farkında olmalıyız. Bu nedenle, iklim krizinin etkilerini Türkiye'de derinden yaşamamıza rağmen, hala çoğumuz tarafından net olarak anlaşılamayan iklim jargonunu açıklayabilecek bir oyun geliştirdik. İnsanların karmaşık görünen ama son derece önemli bir konu olan iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artıracak ve Türkiye'nin güçlü iklim hedefini destekleyecek bir oyun oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL