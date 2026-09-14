Haberler

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Dünya Kupası'nın final ayağında bronz madalya aldı

Güncelleme:
+120 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Elif Berra Gökkır, kadınlar klasik yayda bronz madalya kazandı.

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Elif Berra Gökkır, kadınlar klasik yayda bronz madalya kazandı.

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Saltillo kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde Çinli Zhong Qixuan'ı 6-4 yendi.

Yarı finalde Alman Katharina Bauer'e 7-1 yenilen Elif Berra, bronz madalya maçına çıktı.

Üçüncülük müsabakasında ev sahibi ülkeden Alejandra Valencia Trujillo'yu beraberlik atışları sonucu 6-5 mağlup eden milli sporcu, kadınlar klasik yayda bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride altın madalyayı Çekya'dan Marie Horackova kazandı.

Erkekler klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz da bronz madalya almıştı. Milliler böylece 2026 Dünya Kupası'nın final ayağını 2 bronz madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın tüm etaplarında 16 madalya (4 altın, 7 gümüş, 5 bronz) elde etti.

Kaynak: AA
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar! Gökhan Kırdar'la 'Cendere' şovu

Dün gece yine herkes onu konuştu!
Mezarının açıldığı gün “Kaşifoğlu'na tarihi infaz” videosu paylaşıldı! Sonra apar topar silindi

Kozinoğlu dosyasında “Bu kadarı tesadüf olamaz” dedirten olay
Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti

Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti
Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler

Kozinoğlu dosyasında esrarengiz Kurtlar Vadisi detayı
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde