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Deniz Öncü'den Aragon'da 8. Ligin Zaferi

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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İspanya'daki 13. ayağı Aragon Grand Prix'sinde 18. sıradan başladığı yarışı 8. sırada bitirmeyi başardı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İspanya'daki 13. ayağı Aragon Grand Prix'sinde 18. sıradan başladığı yarışı 8. sırada bitirmeyi başardı.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 13. ayağı İspanya Aragon Grand Prix'si, Alcaniz şehrindeki 5,077 kilometrelik Motorland Aragon Pisti'nde gerçekleştirildi.

ELF Marc VDS Takımı adına mücadele eden ve 19 turluk yarışa 18. sıradan başlayan Deniz Öncü, etkili bir performans sergileyerek damalı bayrağı 8. sırada geçti ve bu sezonki en iyi derecesini tekrarladı.

Deniz Öncü'nün yarışını yerinde takip eden Prima Pramac Yamaha MotoGP takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu da milli motosikletçiye moral ve motivasyon verdi.

Aragon'daki yarışta, ITALJET Gresini takımından İspanyol pilot Alonso Lopez birinci, BLU CRU Pramac Yamaha takımından İspanyol sürücü Izan Guevara ikinci, CFMOTO Inde Aspar takımından Kolombiyalı pilot David Alonso da üçüncü oldu.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 14. etabı San Marino ve Rimini Riviera Red Bull Grand Prix'si, 11-13 Eylül tarihlerinde İtalya'da koşulacak.

Kaynak: AA
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