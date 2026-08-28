Deniz Öncü, Aragon GP'de piste çıkıyor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 13. ayağında İspanya'daki Aragon Grand Prix'te piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre ELF Marc VDS Takımı adına yarışacak milli sporcu, Aragon Pisti'nde yarın sıralamada en iyi zamanı yapmak için ter dökecek.

Etapta 19 turluk ana yarış, 30 Ağustos Pazar günü saat 13.15'te start alacak.

Kaynak: AA