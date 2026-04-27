Haberler

Milli masa tenisçiler, İngiltere'de yapılacak dünya şampiyonasında mücadele edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Masa Tenisi Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenecek ITTF Takımlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Londra'da düzenlenecek organizasyon, yarın başlayacak.

Şampiyonada Türkiye'yi Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Özge Yılmaz, Simay Kulakçeken, Betül Nur Kahraman, Abdullah Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Görkem Öçal ve Hakan Işık, temsil edecek.

Organizasyon, 10 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor

Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor