Milli masa tenisçiler, Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nda 4 madalya kazandı
Milli sporcular, Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nun Saraybosna ayağında 1'i altın, toplam 4 madalya kazandı.
Milli sporcular, Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nun Saraybosna ayağında 1'i altın, toplam 4 madalya kazandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki organizasyonda tekler kategorisinde müsabakalar düzenlendi.
Ay-yıldızlıların turnuvada kazandığı madalyalar şöyle:
Altın: Beren Bozkurt (11 yaş altı tek kadınlar)
Gümüş: Atiye Özer (11 yaş altı tek kadınlar)
Bronz: Ahmet Karadeniz (11 yaş altı tek erkekler), Kuzey Gündoğdu (15 yaş altı tek erkekler)
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel