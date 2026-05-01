Milli masa tenisçiler, Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nda 4 madalya kazandı

Milli sporcular, Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nun Saraybosna ayağında 1'i altın, toplam 4 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki organizasyonda tekler kategorisinde müsabakalar düzenlendi.

Ay-yıldızlıların turnuvada kazandığı madalyalar şöyle:

Altın: Beren Bozkurt (11 yaş altı tek kadınlar)

Gümüş: Atiye Özer (11 yaş altı tek kadınlar)

Bronz: Ahmet Karadeniz (11 yaş altı tek erkekler), Kuzey Gündoğdu (15 yaş altı tek erkekler)

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi

Tamam mı devam mı? İran, ABD'ye son teklifini iletti

İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti
Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada