Milli Masa Tenisçi Ece Haraç'tan Almanya'da dev zafer! Tarihe geçti

Yalova Belediyespor altyapısında yetişen, Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma giymiş milli masa tenisçi Ece Haraç, Almanya'da büyük bir başarıya imza attı.

ECE SARAÇ ALMANYA'DA ŞAMPİYON OLDU

Genç yaşına rağmen hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adını altın harflerle yazdıran Ece, 2024–2025 sezonunda Almanya Kadınlar Masa Tenisi 1'inci Ligi'ni ( Bundesliga ) şampiyon tamamlayan TTC 1946 Weinheim takımının kilit oyuncularından biri oldu.

Weinheim, final serisinde güçlü rakibi TTC Berlin Eastside'ı 2-0 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Serinin ilk maçında Tung-Chuan Chien ve Yuan Wan, Berlinli rakiplerini 3-1'lik skorla geçerken; ikinci maçta Ece Haraç ile Mateja Jeger, Sabina Surjan-Josephina Neumann ikilisini 3-2 yenerek şampiyonluğu ilan etti.

İLK TÜRK KADIN MASA TENİSÇİ

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı ve üst düzey performansla dikkat çeken Ece Haraç, bu zaferle Bundesliga 1'de şampiyonluk yaşayan ilk Türk kadın masa tenisçisi olarak tarihe geçti. Final serisinde gösterdiği cesaret, soğukkanlılık ve etkileyici oyunuyla takımına büyük katkı sağlayan milli sporcu, Yalova'nın adını uluslararası arenada bir kez daha duyurdu.

TTC 1946 Weinheim'ın tecrübeli isimleri Tung-Chuan Chien, Yuan Wan ve Mateja Jeger de finalde sergiledikleri performansla şampiyonlukta önemli rol oynadı. Maç sonunda düzenlenen törende şampiyonluk kupasını kaldıran Ece ve takım arkadaşları büyük sevinç yaşadı.