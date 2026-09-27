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Milli kick boksçular İtalya'daki Gençler Dünya Şampiyonası'nda 42 madalya kazandı

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Milli kick boksçular, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 6 branşta 101 sporcuyla mücadele ederek 42 madalya kazandı. Organizasyonda 10 altın, 11 gümüş ve 21 bronz madalya elde edildi.

Milli kick boksçular, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 42 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, millli sporcuların 6 branşta 101 sporcuyla mücadele ettiği şampiyona sona erdi.

Organizasyonda milli sporcular, 10 altın, 11 gümüş ve 21 bronz olmak üzere toplam 42 madalya elde etti.

Kaynak: AA
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