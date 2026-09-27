Milli kick boksçular İtalya'daki Gençler Dünya Şampiyonası'nda 42 madalya kazandı

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Milli kick boksçular, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 42 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, millli sporcuların 6 branşta 101 sporcuyla mücadele ettiği şampiyona sona erdi.

Organizasyonda milli sporcular, 10 altın, 11 gümüş ve 21 bronz olmak üzere toplam 42 madalya elde etti.

Kaynak: AA