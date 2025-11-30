Haberler

Milli Karateciler Dünya Şampiyonası'ndan 5 Madalya ile Döndü

Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Hasan Arslan ve Enes Özdemir, finalde ve bronz madalya mücadelesinde önemli başarılar elde etti.

Milli karateciler, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya ile tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Kahire'de yapılan 27. Dünya Karate Şampiyonası Mısır'da sona erdi.

Organizasyonda bugün erkekler kumite 84 kiloda milli sporcu Hasan Arslan, finalde Mısırlı Youssef Badawy ile karşılaştı. Hasan Arslan, rakibine 6-0 yenilerek şampiyonayı ikinci bitirdi.

Erkekler ferdi katada tatamiye çıkan Enes Özdemir ise bronz madalya mücadelesinde Mısırlı Mostafa Elghobashy ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibine üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada daha önce 60 kilo kumitede Eray Şamdan altın, para karatede Berkay Uslu gümüş, Nesrin Cavadzade de bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
