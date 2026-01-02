Haberler

Milli karateciler, 2025'te uluslararası yarışmalarda 100'ü altın 376 madalya kazandı

Güncelleme:
2025 yılında milli karateciler, uluslararası yarışmalarda 100 altın, 93 gümüş ve 183 bronz madalya kazanarak Türk karatesinin uluslararası alandaki gücünü göstermiştir. Türkiye Karate Federasyonu, bu başarıların daha büyük hedeflerin habercisi olduğunu açıklamıştır.

Milli karateciler, 2025 yılında uluslararası yarışmalarda 100 altın, 93 gümüş ve 183 bronz olmak üzere toplam 376 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, 2025'in Türk karatesinin gücünü, karakterini ve geleceğini ortaya koyduğu bir yıl olduğu belirtilerek, "Milli karatecilerimiz, yıl boyunca gösterdikleri azim, disiplin ve inançla 100 altın, 93 gümüş ve 183 bronz olmak üzere toplam 376 madalya kazanarak Türk karatesini başarıyla temsil etti. Elde edilen bu dereceler; disiplinli çalışma, istikrarlı hazırlık süreci ve ay-yıldızlı formaya duyulan sorumluluk bilinciyle ortaya çıkan bir performansın sonucudur." denildi.

Açıklamada, 2025'teki başarıların 2026 yılında daha büyük başarıların geleceğinin habercisi olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Tatamide atılan her adım, yalnızca kürsüye değil, Türk karatesinin dünya çapındaki saygınlığına da taşınmıştır. Ancak bu tablo bir varış noktası değil, daha büyük hedeflerin habercisidir. 2025'te yükselen bu ivme, 2026 yılında daha fazla zirve, daha güçlü bir milli takım ve daha büyük başarılar için en sağlam temeldir. Türk karatesi, hedeflerini büyütmüş; rotasını daha yükseğe çevirmiştir. Daha güçlü, daha kararlı ve daha iddialı bir Türk karatesi için yolumuza aynı inançla devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
