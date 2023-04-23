Milli karateci Sena Kızılaslan Sırbistan'dan gümüş madalya kazandı

Milli karateci Sena Kızılaslan, Sırbistan'nın Cacak kentinde düzenlenen Golden Belt Karate Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti. Kızılaslan, "Gönül isterdi ki milli takımıma altın madalya kazandırmak, kısmet ikincilik madalyası oldu. Kazanmış olduğum gümüş madalya benim diğer madalyalar kadar büyük gurur ve anlamlı oldu" dedi.

Golden Belt Karate Turnuvası, 21-23 Nisan tarihlerinde Sırbistan'nın Cacak kentinde gerçekleştirildi. 17 ülkeden bin 200'e yakın sporcunun katıldığı turnuvaya Türkiye, 9 sporcu ile katılırken 8 madalya elde ederek ikincilik kupasının sahibi oldu. Milli takım adına ilk kez Avrupa arenasında U21 ve Büyükler Kategorilerinde mücadele eden Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, 6 zorlu rakibini yenerek adını finale yazdırmayı başardı. Finalde ev sahibi Sırbistanlı Trikos Mina'ya karşı 3-2 hakem kararıyla yenilen ve Sena Kızılaslan, gümüş madalya elde etti.