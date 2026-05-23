Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ömer Faruk Yürür, altın madalya kazandı
Almanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, erkekler kumite 75 kilo finalinde Fransız rakibini 6-0 yenerek altın madalya kazandı.
Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ömer Faruk Yürür, erkekler kumite 75 kilo finalinde Fransa'dan Kilian Cizo ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 6-0 kazanan ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman