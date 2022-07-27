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Milli Kanocu Mustafa Özmen, 6 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu

Milli Kanocu Mustafa Özmen, 6 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu

Sepaş Enerji'nin desteklediği Milli Kanocu Mustafa Özmen, uluslararası başarılarının yanı sıra Türkiye'de de yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

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Sepaş Enerji'nin desteklediği Milli Kanocu Mustafa Özmen, uluslararası başarılarının yanı sıra Türkiye'de de yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda 6 birincilik ve bir ikincilik madalyasının sahibi olan Özmen'in takımı da Büyük Erkekler Türkiye şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı, kazandığı madalyalarla Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na adını yazdırdı. Zorlu mücadelelerin sergilendiği yarışlarda boy gösteren Milli Kanocu Mustafa Özmen, 29 kulüpten 265 sporcunun mücadele verdiği şampiyonadaki 1000 metre, 500 metre ve 200 metre eleme, yarı final ve final müsabakalarında 6 altın ve 1 gümüş madalya elde ederek önemli bir başarı elde etti.

Eskişehir'de 22-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı 14 adet 1'incilik, 7 adet 2'ncilik ve 7 adet 3'üncülük ile toplamda 28 madalya kazandı.

Türkiye'nin önde gelen elektrik perakende şirketi Sepaş Enerji'nin desteklediği Mustafa Özmen, kıyasıya bir mücadeleye sahne olan şampiyonaya damga vurdu. Özmen'in de katkıları ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı, büyük erkekler ve yıldız erkekler klasmanlarında Türkiye birinciliği, genç erkekler klasmanında ise ikinciliğin sahibi oldu.

Kano sporunda uluslararası düzeyde Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden Milli Kanocu Özmen, elde ettiği madalyalar ve yarışmalarda gösterdiği yüksek performansıyla göz doldurdu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Özmen Türkiye Spor Haberler

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