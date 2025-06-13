Milli Kadın Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda Üst Üste 3. Kez Zirvede

Milli kadın güreşçiler, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı üst üste 3. kez zirvede bitirdi.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda kadınlar kategorisindeki müsabakalar sona erdi.

Milli kadın güreşçilerden Eylem Engin 73 kiloda altın, Fatma Yılmaz 53 kiloda gümüş, Özdenur Özmez 61 kiloda gümüş, Kıymet Rumeysa Tezcan 65 kiloda bronz ve Zeynep Sucu 69 kiloda bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin 117 puanla ilk sırada yer aldığı organizasyonda Ukrayna, 110 puanla ikinci ve Almanya, 108 puanla üçüncü oldu.

Milli takım, 2023 ve 2024'ün ardından 2025 yılında da Avrupa'da kürsünün en üst basamağında yer aldı.