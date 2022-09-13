Milli judocular Gençler Avrupa Şampiyonası için Çekya'ya gitti Spor Haberleri Milli judocular, Çekya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti. Milli judocular, Çekya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da 15-18 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada Türkiye adına 9'u kadın 16 milli judocu madalya mücadelesi verecek. Kara yolu ile Prag'a hareket eden Genç Milli Takım'da şu isimler yer alıyor: Kadınlar: 48 kilo Merve Azak ve Sıla Ersin, 52 kilo İlayda Merve Koçyiğit, 57 kilo Özlem Yıldız, 63 kilo Ayten Yeksan ve Habibe Afyonlu, 70 kilo Fidan Ögel, +78 kilo Hilal Öztürk ve Duygu Dirgen. Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır ve Uluer Göç, 66 kilo İbrahim Demirel ve Muhammed Demirel, 81 kilo Musa Şimşek, 90 kilo Cem Ata Demirtaş, +100 kilo Münir Ertuğ. Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Spor Haberler

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