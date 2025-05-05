Milli Judocular Avrupa Kupası'nda Başarı Yakaladı
İstanbul'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda milli judocular 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Recep Ergin altın madalyayı kazanırken, Zilan Ertem, Sinem Oruç ve Sema Mete bronz madalya ile ödüllendirildi.
Milli judocular, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen ve 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı Gençler Avrupa Kupası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda erkekler +100 kiloda Recep Ergin, finalde Japon rakibi Gai Hatakeyama'yı mağlup ederek altın madalyaya uzandı.
Kadınlar 48 kiloda Zilan Ertem, 63 kiloda Sinem Oruç ve +78 kiloda Sema Mete de organizasyonda bronz madalya elde etti.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor