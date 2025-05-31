Milli Judocular Avrupa Kupası'nda 4 Madalya Kazandı

Milli Judocular Avrupa Kupası'nda 4 Madalya Kazandı
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Bosna Hersek'te düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Fidan Ögel altın madalyanın sahibi olurken, Mihraç Akkuş gümüş, Minel Akdeniz ve İbrahim Demirel bronz madalya elde etti.

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nın ilk gününde 4 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Saraybosna'daki organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 70 kiloda Türkiye'yi temsil eden Fidan Ögel, finalde Hırvat Karla Kulic'i mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Erkekler 66 kiloda İtalyan Angelo Pantano ile yaptığı final müsabakasını kaybeden Mihraç Akkuş, gümüş madalya aldı.

Kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 73 kiloda da İbrahim Demirel, bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarın sona erecek organizasyonda 30 ülkeden 306 sporcu mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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