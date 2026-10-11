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Milli halterciler Dıraç'ta 16 genç sporcuyla Avrupa Şampiyonası'nda madalya arayacak

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Milli halterciler Dıraç'ta 16 genç sporcuyla Avrupa Şampiyonası'nda madalya arayacak
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Milli halterciler, Arnavutluk'un Dıraç kentinde yarın başlayacak Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Türkiye, gençlerde 16, 23 yaş altında 13 sporcuyla 19 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda yer alacak.

Milli halterciler, Arnavutluk'ta Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesine çıkacak.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Dıraç kentinde yarın başlayacak şampiyona, 19 Ekim'de sona erecek.

Türkiye organizasyonda, gençler kategorisinde 16 sporcu, 23 yaş altı kategorisinde ise 13 sporcu ile madalya arayacak.

Organizasyonda gençler kategorisinde ay-yıldızlı kadın sporculardan Aysu Bektaş ve Ezgi Kılıç 49 kiloda, İrem Selçuk 57 kiloda, Buse Er ve Yezda Akar 61 kiloda, Tuğba Nur Koz 69 kiloda, Büşra Çan 86 kiloda, Tuana Süren ise +86 kiloda mücadele edecek.

Genç erkeklerde ise Ramazan Efe Yılmaz ve Yiğit Erdoğan 60 kiloda, Burak Aykun ve Adem Algül 65 kiloda, Kerem Kurnaz 85 kiloda, Şefkan Sümen 95 kiloda, Emirhan Özer ve Selahattin Altın ise +110 kiloda podyuma çıkacak.

23 yaş altında 13 sporcu yarışacak

Kadınlarda Gamze Altun 49 kiloda, Tuba Kılınç ve Merve İlden 57 kiloda, Hatice Karagöz 61 kiloda, Fatma Gül Çevik ise 86 kilo üstünde rakiplerinden daha fazla kaldırışlar yapmaya çalışacak.

Erkeklerde ise Harun Algül 60 kiloda, Mustafa Eliş 65 kiloda, Engin Kara 70 kiloda, Berat Cinbo ve Burak Erol 85 kiloda, Hakan Şükrü Kurnaz 95 kiloda, Muhammed Emin Burun ve Taner Çağlar ise 110 kilo üstünde Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA
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