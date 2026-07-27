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Milli halterciler Sakarya'da kampta

Milli halterciler Sakarya'da kampta
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Olimpik milli erkek halterciler, Akdeniz Oyunları ile Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Sakarya'da devam ediyor.

Olimpik milli erkek halterciler, Akdeniz Oyunları ile Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Sakarya'da devam ediyor.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı halterciler, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile 27 Ekim-8 Kasım tarihlerinde Çin'in Ningbo şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası öncesinde yoğun antrenmanlarına başladı.

Ay-yıldızlı ekip, Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Kuşçuoğlu ile antrenörler Mehmet Doğan, Mehmet Başol ve Cumali Tekin yönetiminde Sakarya'da kampa girdi. Milli haltercilerin Sakarya kampı, 20 Ağustos'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Kuşçuoğlu, "Sakarya'da çok güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Bizlere her türlü desteği sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ile Türkiye Halter Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Önümüzde ilk olarak Akdeniz Oyunları ardından yılın en önemli organizasyonu Dünya Halter Şampiyonası var. Tüm hazırlıklarımızı bu iki önemli organizasyondan madalyalarla dönmek için sürdürüyoruz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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