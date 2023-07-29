Milli halterci Muhammed Furkan Özbek Romanya'da 2 altın madalya kazandı

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda silkmede 185, toplamda 330 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı. Koparmada ise 4. oldu.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek silkmede 185, toplamda 330 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı sporcu koparmada ise 145 kiloluk derecesiyle 4. oldu.