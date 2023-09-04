Milli halterci Cansu Bektaş, Dünya Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazandı

Milli halterci Cansu Bektaş, Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazandı.

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde başladı. Başkent Riyad'taki Prens Faysal Bin Fahd Olimpiyat Kompleksi'nde bugün başlayan Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda mücadele eden Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün milli sporcusu Cansu Bektaş, üç bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Bektaş, koparmada 75 kiloluk kaldırışıyla bronz, silkmede 87 kilo ile bronz, toplamda da elde ettiği 162 kiloluk dereceyle bronz madalya kazanarak dünya 3'üncüsü oldu.