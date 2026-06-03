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Milli güreşçiler, Moğolistan'da mindere çıkacak

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Milli güreşçiler, Moğolistan'da yarın başlayacak Ulanbator Açık turnuvasında grekoromen ve kadınlar kategorisinde mücadele edecek.

Milli güreşçiler, Moğolistan'da yarın başlayacak Ulanbator Açık'ta mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Moğolistan'ın başkentindeki "ranking serisi" turnuvası, 4-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Ay-yıldızlılar, turnuvaya grekoromen stil ve kadınlar kategorisinde katılacak.

Grekoromen stilde Muhammet Emin Çakır (55 kilo) ve Murat Fırat (67 kilo), kadınlarda ise Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Tuba Demir (55 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), Bediha Gün (59 kilo) ve Nesrin Baş (68 kilo) mindere çıkacak.

Organizasyonda müsabakalar grekoromende 4-5 Haziran, kadınlarda 5-6 Haziran, serbest stilde 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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