Milli Güreşçiler Moğolistan'da 3 Bronz Madalya Kazandı

Milli Güreşçiler Moğolistan'da 3 Bronz Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulanbator Open Ranking Serisi'nde Türkiye, serbest stil erkeklerde 3 bronz madalya elde etti. Turnuvada toplam 13 madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nin son gününde serbest stilde 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 29 Mayıs'ta başlayan organizasyon tamamlandı.

Turnuvanın son gününde erkekler serbest stilde 65 kiloda Ahmet Duman, 97 kiloda Resul Güne ve 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl bronz madalya elde etti.

Milliler, organizasyonu 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 13 madalyayla tamamladı.

Türkiye, takım sıralamasında grekoromende 167 puanla ikinci, kadınlarda 55 puanla üçüncü, serbest stilde ise 90 puanla dördüncü oldu.

Serbest stil (177 puan) ve kadınlarda (207 puan) ev sahibi Moğolistan, grekoromende ise Kırgızistan (170 puan) zirvede yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'da evinde ölü bulunan genç doktorun otopsi sonucu belli oldu

Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı! Otopsi sonucu belli oldu
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak tüm takımlar belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir

Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yakın

Son şampiyonlukta payı vardı! Beşiktaş'a geri dönüyor
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.