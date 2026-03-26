Uluslararası Dan Kolov Nikola Petrov Turnuvası'nda millilerden 6 madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Dan Kolov - Nikola Petrov Turnuvası'nda milli güreşçiler, ilk gün müsabakalarında mindere çıkarak 6 madalya topladı. Kadınlar, serbest stil ve grekoromen stil kategorilerinde mücadele eden sporcular, kürsüye çıkarak turnuvaya başarılı bir başlangıç yaptı.

Kadınlar

65 kg - Beyzanur Akkuş (Altın)

Grekoromen Stil

63 kg - Enes Başar (Altın)

55 kg - M. Emin Çakır (Gümüş)

72 kg - Selçuk Can (Bronz)

Serbest Stil

79 kg - Okan Tahtacı (Gümüş)

92 kg - Fatih Altınbaş (Gümüş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı