Milli güreşçiler, Arnavutluk'ta mindere çıkacak

Türkiye milli güreş takımı, 25 Şubat-1 Mart tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorilerinde mücadele edecek.

Milli güreşçiler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 25 Şubat-1 Mart tarihlerindeki Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorilerinde mücadele edecek.

Turnuvada mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:

Erkekler serbest stil:

57 kilo: Muhammet Karavuş, Yusuf Demir

65 kilo: Ahmet Duman

74 kilo: Ömer Faruk Çayır

86 kilo: Osman Göçen

97 kilo: Emirhan Kılıç

97 kilo: Rıfat Eren Gıdak

125 kilo: Feyzullah Aktürk, Hakan Büyükçıngıl

Teknik direktör: Soner Demirtaş

Kadınlar:

53 kilo: Zeynep Yetgil

59 kilo: Bediha Gün, Dilan Tan

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Kadriye Aksoy, Elmira Yasin

Teknik direktör: Ayhan Sucu

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
