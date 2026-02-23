Milli güreşçiler, Arnavutluk'ta mindere çıkacak
Türkiye milli güreş takımı, 25 Şubat-1 Mart tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorilerinde mücadele edecek.
Milli güreşçiler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacak.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 25 Şubat-1 Mart tarihlerindeki Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorilerinde mücadele edecek.
Turnuvada mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:
Erkekler serbest stil:
57 kilo: Muhammet Karavuş, Yusuf Demir
65 kilo: Ahmet Duman
74 kilo: Ömer Faruk Çayır
86 kilo: Osman Göçen
97 kilo: Emirhan Kılıç
97 kilo: Rıfat Eren Gıdak
125 kilo: Feyzullah Aktürk, Hakan Büyükçıngıl
Teknik direktör: Soner Demirtaş
Kadınlar:
53 kilo: Zeynep Yetgil
59 kilo: Bediha Gün, Dilan Tan
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo: Kadriye Aksoy, Elmira Yasin
Teknik direktör: Ayhan Sucu