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Milli güreşçi Yasin Uzun, Avrupa üçüncüsü oldu

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Milli sporcu Yasin Uzun, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Yasin Uzun, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'te gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler serbest stil 79 kiloda mücadele eden Yasin Uzun, bronz madalya maçında İsrailli Daniel Simonian ile karşılaştı.

Rakibini 2-1 mağlup eden Yasin Uzun, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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