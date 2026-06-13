Haberler

Milli güreşçi Servet Angi gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Servet Angi gümüş madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'daki FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda yarışan milli sporcu Servet Angı, gümüş madalya kazandı.

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli güreşçi Servet Angı, gümüş madalya kazandı.

Turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen milli sporcu, finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Final müsabakasının ardından gümüş madalyanın sahibi olan Servet Angı, Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor

Savaş resmen sona eriyor! Trump imzaların atılacağı tarihi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı
Futbol şöleni başladı! Tempo çok yüksek

Futbol şöleni başladı! Tempo çok yüksek
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor

Benzin istasyonlarında fiyat tabelası bir kez daha değişiyor
Yer: Konya! Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha