Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'ta bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkenti Tiran'daki organizasyonda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Nesrin Baş, elemelerde Macar Noemi Szabados, çeyrek finalde de Rumen Kateryna Zelenykh ile yaptığı karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi.

Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi Kırgız Meerim Zhumanazarova'ya yarı finalde yenilen Nesrin, üçüncülük müsabakasında Solin Nicole Piearcy ile karşılaştı. ABD'li rakibini 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi, bronz madalya kazandı.

Kadınlar 59 kiloda güreşen milli sporcular Bediha Gün ve Dilan Tan ise bronz madalya müsabakalarında rakiplerine yenildi.