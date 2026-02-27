Haberler

Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'ta bronz madalya kazandı

Nesrin Baş, Arnavutluk'taki Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda 68 kiloda bronz madalya kazandı. Elemelerde Macar ve Rumen rakiplerini yenen milli güreşçi, yarı finalde Dünya şampiyonu Meerim Zhumanazarova'ya yenilmesine rağmen üçüncülük mücadelesinde ABD'li rakibi Solin Nicole Piearcy'i 10-0 yenerek madalya elde etti.

Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkenti Tiran'daki organizasyonda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Nesrin Baş, elemelerde Macar Noemi Szabados, çeyrek finalde de Rumen Kateryna Zelenykh ile yaptığı karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi.

Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi Kırgız Meerim Zhumanazarova'ya yarı finalde yenilen Nesrin, üçüncülük müsabakasında Solin Nicole Piearcy ile karşılaştı. ABD'li rakibini 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi, bronz madalya kazandı.

Kadınlar 59 kiloda güreşen milli sporcular Bediha Gün ve Dilan Tan ise bronz madalya müsabakalarında rakiplerine yenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
