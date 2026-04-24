Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa ikincisi oldu

ARNAVUTLUK'TA devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, gümüş madalya kazandı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun beşinci gününde milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibi karşısında teknik yapmakta zorlanan Elvira maçı 5-1 kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonaları'nda üst üste ikinci defa final kaybeden Elvira Süleyman Kamaloğlu, elemelerde Macar Tamara Dollak'ı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de UWW takımından Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Azerbaycanlı Zhala Aliyeva karşısında maçı 6-2 kazanarak finale çıktı. Elvira finalde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska karşısında çok zorlandı ve 2025'den sonra 2026'ta da final kaybederek gümüş madalya kazandı.

Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın

ABD ve İran yeniden masaya oturuyor! Tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu

Bakanlıktan maden işçilerine güzel haber var
Ümraniye'de futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Kapıyı açıp, tek cümle ettikten sonra tetiğe basmış
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu

Bakanlıktan maden işçilerine güzel haber var
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için nalburdan aldığı malzemenin üzerinde namazını kıldı

Camiyi kirletmemek için yaptığı hareket "helal olsun" dedirtti
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!