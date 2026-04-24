Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa ikincisi oldu

Güncelleme:
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Tiran'daki organizasyonun beşinci gününde milli güreşçi Elvira, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibine 5-1 yenilen Elvira, ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Elvira, geçen yıl Slovenya'nın başkenti Bratislava'da da gümüş madalya almıştı.

Elvira Süleyman Kamaloğlu, Arnavutluk'taki organizasyonda dün Macar Tamara Dollak'ı teknik üstünlükle, Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5, Azerbaycanlı Zhala Aliyeva'yı 6-2 yendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
