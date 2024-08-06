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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi 68 kiloda temsil eden milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Kuzey Koreli rakibi Sol Gum Pak'ı bitime 10 saniye kala 4-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ikinci Türk sporcu olan Buse, Türkiye'nin Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki madalya sayısını da 3'e çıkardı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi 68 kiloda temsil eden milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda bronz madalya için Kuzey Kore'den Sol Gum Pak ile karşı karşıya geldi. Buse, dün ilk turda yenildiği ABD'li Amit Elor finale çıktığı için repesajda mücadele etme hakkı kazanmıştı.

BİTİME 10 SANİYE KALA KAZANDI

Rakibini bitime 10 saniye kala 4-2 mağlup eden Buse, bronz madalyanın sahibi oldu. Kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ikinci sporcumuz olan Buse Tosun Çavuşoğlu, ülkemize Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncü madalyasını kazandırdı.

PARİS'TEKİ 3. MADALYA

Türkiye, Paris 2024'te daha önce atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile de bronz madalya elde etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

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