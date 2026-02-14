Haberler

Ahmet Duman'ın Altın Madalya Hedefi

Ahmet Duman'ın Altın Madalya Hedefi
Güncelleme:
Uluslararası turnuvalarda 3 ikinciliği bulunan 26 yaşındaki milli güreşçi Ahmet Duman'ın hedefi, altın madalyaya ulaşmak.

İlkokul yıllarında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle güreşle tanışan Ahmet Duman, Türkiye'de katıldığı organizasyonlarda 3 altın madalyanın yanı sıra çok sayıda derece elde etti.

Uluslararası organizasyonlarda ise bugüne kadar 3 gümüş madalya kazanan Ahmet, nisan ayında Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkarak altın madalya hedefine ulaşmayı hedefliyor.

Milli güreşçi, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Asıl hedef oimpiyat şampiyonluğu

Ahmet Duman, AA muhabirine, Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Milli güreşçi, "Tokat Erbaa'da yaşıyordum. Bir gün beden eğitimi öğretmenim beni güreşe götürdü. Onun teşvikiyle 2010 yılında başlamış oldum. Daha sonra ben de beden eğitimi öğretmeni oldum. 2 yıldır öğretmenlik yapıyorum." dedi.

ASKİ Spor Kulübü adına yarışan milli sporcu gençler Avrupa ikinciliği, 23 yaş altı dünya ikinciliği ve büyükler dünya ikinciliğinin bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Kastamonu'da Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk elde edip, sonra kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyorum. İnşallah bu seneki hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında en iyi dereceleri almak."

Olimpiyatların asıl hedefi olduğunu dile getiren Ahmet, "Daha önce 57-61 kilolarında yarışıyordum. Olimpiyatlara katılmak için 65 kiloya çıktım. Asıl hedefim olimpiyat şampiyonu olmak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Spor
