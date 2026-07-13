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Milli golfçüler, Tataristan Gençler Açık Turnuvası'nı 5 madalyayla tamamladı

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Milli golfçüler, Tataristan Gençler Açık Turnuvası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Milli golfçüler, Tataristan Gençler Açık Turnuvası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Turnuvada Emin Zulfikari ile Bade Yalçın altın madalya kazanırken, Emre Efe Duran ve Ekin Sude Sur gümüş madalyanın sahibi oldu. Yağmur Güneydaş ise bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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