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Mehmet Kazan, Hollanda'da şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mehmet Kazan, Hollanda'da şampiyon oldu

EDGA'nın (Avrupa Engelliler Golf Birliği) organize ettiği Dutch Disabled Open, 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde Hollanda'nın Lahey şehrinde yapıldı.

EDGA'nın (Avrupa Engelliler Golf Birliği) organize ettiği Dutch Disabled Open, 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde Hollanda'nın Lahey şehrinde yapıldı. Mehmet Kazan, rakibini mağlup ederek Dutch Disabled Open 2022'nin şampiyonu oldu.

Golf Club Leeuwenbergh'de düzenlenen müsabakada 12 ülkeden 48 sporcu katıldı. Organizasyonda Türkiye'yi Engelliler Golf Milli takımı sporcularımızdan Mehmet Kazan temsil etti. Kazan'a Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Birdal Alvaç eşlik etti. Milli sporcu Kazan, oynanan müsabakalar sonunda toplamda 155 (+13) gross skorla oynayarak, Slovak rakibi Jaroslav Salavary'yle berabere kaldı ve aralarında bir play off maçı yapıldı. 12. çukurda oynanan play-off sonunda Mehmet Kazan, rakibini mağlup ederek Dutch Disabled Open 2022'nin şampiyonu oldu.

Müsabakalarda yer alan bir diğer Türk sporcu ise Karahan Yıldırım ise, stableford kategorisinde toplamda 67 puan yaparak, kendi kategorisinde dördüncülüğü elde etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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