Milli futbolcumuz Juventus'ta! Bayern'den ayrıldı İtalyan devine imzayı attı

Bayern Münih'in altyapısında forma giyen 17 yaşındaki genç oyuncu Kenan Yıldız, İtalyan devi Juventus ile 3 yıllık anlaşma sağladı. JuventusFC Youth hesabı bu transferi resmen duyurdu.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

On numara pozisyonunda ve kanatlarda oynayabilen Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi. 2021 yılında itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kenan, çıktığı 10 maçta 3 gol kaydetti.

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