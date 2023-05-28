Premier Lig'de iki veda! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester küme düştü

İngiltere Premier Ligi'nin son haftasında Everton, Bournemouth'u 1-0 yendi ve ligde kaldı. 2015-16 sezonunda şampiyon olan Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, West Ham'ı 2-1 yenmesine karşın 18. sırada kaldı ve küme düştü. Tottenham'a 4-1 mağlup olan Leeds United da Premier Lig'e veda etti.

İngiltere Premier Lig'de küme düşen iki takım belli oldu. 2015-16'da şampiyon olan ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Leeds United küme düştü.

EVERTON LİGDE KALDI

Premier Lig'in 38'inci ve son haftasında Everton sahasında Bournemouth'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve ligde kaldı. 36 puanda kalan Everton, Leicester'ı küme düştü.

ÇAĞLAR'IN TAKIMI VEDA ETTİ

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, West Ham United'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen tutunamadı. 2015-16 sezonunda Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Leicester City, 34 puana yükselmesine rağmen küme düştü.

LEEDS DE DÜŞTÜ

Ligin son haftasında Tottenham'ı ağırladığı maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Leeds United, 30 puanla küme düştü.