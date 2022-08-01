Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya İtalya Ligi'nden sürpriz talip

Transfer döneminde adı hem Süper Lig'den hem de Avrupa liglerinden birçok kulüple anılan Yusuf Yazıcı için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SALERNITANA TALİP OLDU

Corrieredellosport'un haberine göre, Lille Yusuf Yazıcı için Serie A ekibi Salernitana ile anlaşmak üzere. Takımın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın takımda düşünmediği Yusuf için transfer görüşmeleri devam ediyor.

TRABZONSPOR PAY ALABİLİR

Yusuf Yazıcı transferinin bonservisle mi yoksa kiralık mı olacağı belirtilmezken, eğer bonservisli şekilde transfer gerçekleşirse Trabzonspor da payını alacak. Yusuf'u 17.5 milyon euro ücretle Fransız ekibine satan Karadeniz ekibi, sözleşmeye eklediği maddeye göre sonraki satıştan %20 pay alacak. Bu sebeple başarılı orta sahanın satışı Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren Yusuf Yazıcı, lig de forma giydiği 10 maçta 8 gol kaydetti.