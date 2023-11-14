A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler ile oynayacağı maçların hazırlıklarına antrenmanlarla devam etti. Futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kararıyla bu akşam izinli olarak geçirecek.

Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçlarının hazırlıklarına devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile oynayacağı özel maçın ve 21 Kasım'da Cardiff'te Galler ile oynayacağı EURO 2024 Eleme karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

İki farklı gruba ayrılan futbolcular, video/analiz toplantılarının ardından saha çalışmaları yaptı. 14 oyuncudan oluşan ilk grup saat 15.45'te antrenmana başlarken, 15 futbolcunun yer aldığı ikinci grup ise saat 17.00'de idman sahasına çıktı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik ağırlıklı, son bölümde ise bitiricilik üzerine çalışmalar yapıldı.

Milli futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kararı doğrultusunda bu akşamı izinli olarak geçirecek. Yarın sabah yeniden kampa katılacak olan futbolcular, çalışmalarına 18.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.