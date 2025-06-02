Milli eskrimci Şenay Güner, Fransa'dan iki madalya ile döndü

Milli eskrimci Şenay Güner, Fransa'dan iki madalya ile döndü
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Tekerlekli sandalye eskrimci Şenay Güner, Fransa'daki Satellite Turnuvası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.

Milli para eskrimci Şenay Güner, Fransa'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Orange kasabasındaki organizasyonda mücadele eden milli sporcu, tekerlekli sandalye eskrim kılıç A kategorisinde gümüş madalya aldı.

Ayrıca tekerlekli sandalye eskrim epe A kategorisinde 3'üncü olan Şenay Güner, turnuvayı çifte madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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