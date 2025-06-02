Milli eskrimci Şenay Güner, Fransa'dan iki madalya ile döndü
Tekerlekli sandalye eskrimci Şenay Güner, Fransa'daki Satellite Turnuvası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.
Milli para eskrimci Şenay Güner, Fransa'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Orange kasabasındaki organizasyonda mücadele eden milli sporcu, tekerlekli sandalye eskrim kılıç A kategorisinde gümüş madalya aldı.
Ayrıca tekerlekli sandalye eskrim epe A kategorisinde 3'üncü olan Şenay Güner, turnuvayı çifte madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor