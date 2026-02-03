Haberler

Milli dartçı Zehra Gemi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Milli dartçı Zehra Gemi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zehra Gemi, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğundaki yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Zehra Gemi, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Cihad İbrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli karesini seçen Zehra, "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" isimli fotoğrafını seçen 17 yaşındaki milli dartçı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı karelerini tercih etti.

Zehra Gemi, fotoğrafların hepsinin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
