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Milli Dalgıç Birgül Erken, Madalyasını Öğretmenlere Armağan Etti

Milli Dalgıç Birgül Erken, Madalyasını Öğretmenlere Armağan Etti
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Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Moldova'da düzenlenen Aida Uluslararası Serbest Dalış Havuz Yarışması'nda kazandığı altın madalyayı tüm öğretmenlere ithaf etti. Erken, başarıları ve öğretmenlik mesleğine vurgu yaptı.

Serbest dalış rekortmeni milli dalgıç Birgül Erken, Aida Moldova Uluslararası Serbest Dalış Havuz Yarışması'nda kazandığı madalyayı tüm öğretmenlere armağan etti.

Geçtiğimiz yıl dünya rekoru kırarak adını serbest dalış tarihine yazdıran milli sporcu Birgül Erken, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 22-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev kentinde düzenlenen Aida Uluslararası Moldova Şampiyonası'nda, Uluslararası Serbest Dalış Havuz Yarışması'na katılan milli dalışçı, Erken Dinamik Apnea Çift Palet kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Erken, bu başarısını 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne, meslektaşlarına ve eğitim camiasına ithaf etti.

"Stresli olup gerilimi yönetemezsen başarı kurgun çöker"

Her başarının ayrı bir hikayesi olduğunu belirten Erken, "Kolay ve hazır bir başarı diye bir şey yok. Mücadele ve vazgeçmemek diye bir şey var. Aksi halde az düzeyde stres olmazsa da sorun var demektir, yüksek stres yapıp bu gerilimi yönetemezsen de başarı kurgusu çöker. İnçe dengeleri her şartta tüm zorluklara rağmen aşmayı öğrenmiş tecrübeli bir sporcunun yetişmesi uzun yıllar alıyor. Bu sadece son yıllarda kesintisiz çalışma programımın toplamı değil, artı 14 yıllık tecrübemin sonucu bir zaferdi. Kazandığım tüm madalyalarını 24 Kasım Öğretmenler Gününe atfediyorum. " şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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