Haberler

Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti
Güncelleme:
Arnavutluk'ta yapılan WBC International gecesinde rakibi Richard Egowa'yı ilk yumruğu ile yere seren Milli boksör Avni Yıldırım, aldığı kemeri Sedat Peker'e hediye etti. Yıldırım, karşılaşma sonrası Peker'i telefonla da arayarak "Kemer benim gurur sizin olsun" dedi.

  • Milli boksör Avni Yıldırım, Arnavutluk'taki WBC International gecesinde Richard Egowa'yı 7 saniyede nakavtla yendi.
  • Avni Yıldırım, ringe Sedat Peker peleriniyle çıktı ve zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti.
  • Avni Yıldırım, Sedat Peker'e telefonla zaferini haber verdi ve "Kemer benim, gurur sizin olsun" dedi.

Arnavutluk'ta yapılan WBC International gecesine katılan milli boksör Avni Yıldırım ringe Sedat Peker peleriniyle geldi.

7 SANİYEDE NAKAVT

Ringde Richard Egowa ile karşılaşan Yıldırım, rakibini ilk yumruğu ile yere serdi ve nakavtla mağlup etti. Yıldırım'ın rakibini yenmesi sadece 7 saniyesini aldı. Egowa aldığı yumruk darbesi ile yerinden kalkamayınca kemer milli boksörümüz Avni Yıldırım'ın oldu.

PEKER PELERİNİYLE GELDİ, KEMERİ DE ONA HEDİYE ETTİ

Sivaslı milli boksör, aldığı zafer kemerini de Sedat Peker'e hediye etti.

"KEMER BENİM GURUR SİZİN OLSUN"

Yıldırım, zaferini Peker'i telefonla arayarak haber verdi ve "Reisim Arnavutluk Tiran'da bir umuttur yaşamak" sözünüzü bütün dünyaya duyurdum. Kemer benim, gurur sizin olsun. "Bir umuttur yaşamak" dedi.

