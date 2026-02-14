Haberler

Vefat eden milli boksör Seyda Keser, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden milli boksör Seyda Keser, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
35 yaşında vefat eden milli boksör Seyda Keser, Amasya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene ailesi ve birçok kişi katıldı.

Vefat eden 35 yaşındaki milli boksör Seyda Keser'in cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Keser için Göynücek ilçesine bağlı Gediksaray Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Seyda Keser'in naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene Keser'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, eski milli güreşçi Mahmut Demir ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Spor
