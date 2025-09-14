Milli Boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli boksörümüz Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşı karşıya geldi.

BÜŞRA IŞILDAR DÜNYA İKİNCİSİ

Büşra Işıldar, rakibi Aoife O'Rourke'ye 5-0 mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı ve Dünya ikincisi oldu.

OSMAN AŞKIN BAK'TAN PAYLAŞIM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak X hesabından Milli Boksör Işıldar için bir tebrik mesajı yayımladı. Yapılan paylaşım,da ''BÜŞRA IŞILDAR DÜNYA İKİNCİSİ! Bize yaşattığın heyecan ve gurur için teşekkür ediyorum kardeşim, harika mücadele ettin.'' ifadeleri kullanıldı.