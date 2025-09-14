Haberler

Milli Boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Güncelleme:
Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda 75 kiloda İrlandalı rakibi Aoife O'Rourke'ye yenildi ve gümüş madalya kazandı.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli boksörümüz Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşı karşıya geldi.

BÜŞRA IŞILDAR DÜNYA İKİNCİSİ

Büşra Işıldar, rakibi Aoife O'Rourke'ye 5-0 mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı ve Dünya ikincisi oldu.

OSMAN AŞKIN BAK'TAN PAYLAŞIM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak X hesabından Milli Boksör Işıldar için bir tebrik mesajı yayımladı. Yapılan paylaşım,da ''BÜŞRA IŞILDAR DÜNYA İKİNCİSİ! Bize yaşattığın heyecan ve gurur için teşekkür ediyorum kardeşim, harika mücadele ettin.'' ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Boksörümüzü canı gönülden dünya 2.liğini kutlarım.. yanlız maçtan sonra röportajda ben şampiyon olmak istiyordum diye ağlamanında bir alemi yok be kızım..final maçını seyrettim ama şampiyonluğu ister bir oyunun yoktu.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
