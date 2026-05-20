Akdenizli milli boksör Berfin Kabak altın madalya kazandı
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi milli boksör Berfin Kabak, Sırbistan’daki 63. Belgrad Winner Turnuvası’nda 65 kilo kategorisinde altın madalya kazandı.
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli boksör Berfin Kabak, Sırbistan'da düzenlenen uluslararası organizasyonda altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil eden başarılı sporcu, 65 kilogram kategorisinde ringe çıktı. Rakiplerini geride bırakan Berfin Kabak, altın madalyanın sahibi oldu. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı