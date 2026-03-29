Babasının hayalini gerçekleştiren milli boksör Alparslan'ın hedefi Gençlik Olimpiyatları

Babasının hayalini gerçekleştirerek sporcu olan milli boksör Alparslan Civelek, Gençlik Olimpiyatları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Alparslan, babasının da hayali olan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle devam ettiremediği boksa 7 yaşında başladı.

Kariyerinde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunan Alparslan, uluslararası arenada derece elde etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Senegal'in başkenti Dakar'da 31 Ekim-14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları'na kota almak için hazırlıklarını sürdüren Alparslan'ın hedefi organizasyona katılıp buradan altın madalya ile dönmek.

Kastamonu Kadıdağı Boks Eğitim Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör Alparslan Civelek, AA muhabirine, 60 kiloda ringe çıktığını söyledi.

Babasının da boksu çok sevdiğini dile getiren Alparslan, "Boksa 7 yaşında babamın tavsiyesiyle başladım. Babam da boksör olmak istiyordu. Maddi sıkıntılardan dolayı devam edememiş. Benim boks konusunda iyi olmamı, ülkemi temsil etmemi istiyordu. Onun sayesinde boksa başladım. Biraz da babamın hayalini gerçekleştiriyorum. Çok gururlanıyor. Bayrağı taşıdığım, kendisinin hayal ettiği yoldan ilerlediğim için gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları bulunduğuna dikkati çeken Alparslan, Fenerbahçe adına ringe çıktığını anlattı.

"Allah'ın izniyle kotayı alıp olimpiyatlarda şampiyon olacağım"

Boksu çok sevdiğini vurgulayan Alparslan, şöyle devam etti:

"Hocalarım bana boksu sevdirdi. Şampiyon oldukça daha çok motive oldum. Milli takım formasını giyerek ülkemi gururlandırdığım için de çok mutluyum. Takımımız çok başarılı. Hocalarımız gerçekten çok iyi. Başkanımız Suat Hekimoğlu bize çok destek veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Hocalarımız da çok sağ olsun, bizi destekliyor."

Gençlik Olimpiyatları'na kota almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Alparslan, "Allah'ın izniyle kotayı alıp olimpiyatlarda şampiyon olacağım. Çift antrenman yapıyoruz. Gerektiği zaman kendimizden büyük kişilerle dövüşüyoruz, daha iyi antrenman almak için. Bunlar aslında bizi iyi etkiliyor, daha çok motive ediyor. Hedefim ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Asker olmak istediğini dile getiren Alparslan, "Sınavlara katılıp subay olarak görev yapmayı hedefliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinde boks yaparak ülkemizi temsil etmek istiyorum." dedi.