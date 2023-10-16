Milli boksör Ali Eren Demirezen profesyonel boksa geri döndü

Milli boksör Ali Eren Demirezen, mart ayında bıraktığı profesyonel boksa geri döndüğünü duyurdu.

Milli boksör Demirezen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13-14 aydır ringlerde olmadığını belirterek, "Uzun bir süre değil. Mike Tyson, Muhammed Ali yaklaşık 3 yıl ara vermişti. İnşallah yakıp yıkmaya geliyoruz, hazır olun, geri dönüyorum. Dünya şampiyonluğu yoluna Balıkesir'de başlıyorum. Tekrar ringlere geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Türk halkının yanında olacağından emin olduğunu, ringlerde en iyiyi yapacağını dile getiren Demirözen, "Duyan duymayana söylesin. Demişler ki kral öldü, şimdi söyleyin herkese kral geri döndü" dedi.

Öte yandan Demirezen, yurt dışında Türk sporcularına gereken değerin verilmediğini kaydederek, emeğinin karşılığını alamadığı gerekçesiyle mart ayında ringlere ara vermişti. - ANKARA