Milli Boks Takımları Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Tamamladı
Erkek ve Kadın Boks Milli Takımları, 23-30 Kasım tarihlerinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenecek olan 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, takımların güçlü bir şekilde turnuvaya hazırlandığını belirtti.
Erkek ve Kadın Boks Milli Takımları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 23-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayarak organizasyonun yapılacağı ülkeye gitti.
23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası 23-30 Kasım tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek. Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, "U23 Milli Takımımız, yoğun ve disiplinli bir hazırlık döneminin ardından güçlü bir şekilde şampiyonaya gidiyor. Sporcularımıza güvenimiz tam. Hem kadın hem erkek takımımız, teknik ekibimizin titiz çalışmalarıyla birlikte turnuvaya en iyi şekilde hazırlandı" ifadelerini kullandı.
Şampiyonada milli boksörlerin önemli başarılara imza atacağına yürekten inandıklarını kaydeden Hekimoğlu, "Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından birinde dalgalandırmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu süreçte sporcularımızın ortaya koyduğu azim, motivasyon ve çalışma disiplini bizleri gururlandırıyor. Türkiye boksu her geçen gün daha da güçleniyor; genç sporcularımız bu yükselişin en önemli parçalarından biri. Tüm teknik ekibimize ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum" dedi.
23 Yaş Altı milli takım kafilesinde şu isimler yer alıyor:
U23 Erkek Boks Milli Takımı
Antrenörler
Turgut Dereköylü
Serdar Bozer
Sporcular
50 kg Nurullah Oyan
55 kg Baran Kırkgözler
60 kg Mehmethan Çınar
65 kg Bilge Kağan Kanlı
70 kg Cem Kaya
75 kg Alperen Terzi
80 kg Muhammet Halil Doğru
85 kg Bedirhan Kalkan
90 kg Emrah Yaşar
+90 kg Veysel Turan Şahin
U23 Kadın Boks Milli Takımı
Antrenörler
Muhammet Ali Keskin
Deniz Tahincioğlu
Şenel Demir
Yakup Turan
Rıdvan Budak
Sporcular
48 kg Nurselen Yalgettekin
51 kg Gamze Soğuksu
54 kg Nilay Yaren Çam
57 kg Pınar Benek
60 kg Berfin Polat
65 kg Sevgi Eğrice
70 kg Dilara Sak
75 kg Esmaül Hüsna Babat
80 kg Sıla Üçyıldız
+80 kg Hikmet Gül Türkmen - İSTANBUL