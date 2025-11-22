Haberler

Milli Boks Takımları Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Erkek ve Kadın Boks Milli Takımları, 23-30 Kasım tarihlerinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenecek olan 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, takımların güçlü bir şekilde turnuvaya hazırlandığını belirtti.

Erkek ve Kadın Boks Milli Takımları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 23-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayarak organizasyonun yapılacağı ülkeye gitti.

23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası 23-30 Kasım tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek. Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, "U23 Milli Takımımız, yoğun ve disiplinli bir hazırlık döneminin ardından güçlü bir şekilde şampiyonaya gidiyor. Sporcularımıza güvenimiz tam. Hem kadın hem erkek takımımız, teknik ekibimizin titiz çalışmalarıyla birlikte turnuvaya en iyi şekilde hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada milli boksörlerin önemli başarılara imza atacağına yürekten inandıklarını kaydeden Hekimoğlu, "Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından birinde dalgalandırmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu süreçte sporcularımızın ortaya koyduğu azim, motivasyon ve çalışma disiplini bizleri gururlandırıyor. Türkiye boksu her geçen gün daha da güçleniyor; genç sporcularımız bu yükselişin en önemli parçalarından biri. Tüm teknik ekibimize ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum" dedi.

23 Yaş Altı milli takım kafilesinde şu isimler yer alıyor:

U23 Erkek Boks Milli Takımı

Antrenörler

Turgut Dereköylü

Serdar Bozer

Sporcular

50 kg Nurullah Oyan

55 kg Baran Kırkgözler

60 kg Mehmethan Çınar

65 kg Bilge Kağan Kanlı

70 kg Cem Kaya

75 kg Alperen Terzi

80 kg Muhammet Halil Doğru

85 kg Bedirhan Kalkan

90 kg Emrah Yaşar

+90 kg Veysel Turan Şahin

U23 Kadın Boks Milli Takımı

Antrenörler

Muhammet Ali Keskin

Deniz Tahincioğlu

Şenel Demir

Yakup Turan

Rıdvan Budak

Sporcular

48 kg Nurselen Yalgettekin

51 kg Gamze Soğuksu

54 kg Nilay Yaren Çam

57 kg Pınar Benek

60 kg Berfin Polat

65 kg Sevgi Eğrice

70 kg Dilara Sak

75 kg Esmaül Hüsna Babat

80 kg Sıla Üçyıldız

+80 kg Hikmet Gül Türkmen - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
